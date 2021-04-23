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JP Morgan признал ошибку с созданием Суперлиги

Спорт » Командные виды » Футбол

Один из крупнейших банков США JP Morgan выступил с заявлением по поводу провала проекта Суперлиги. Американские финансисты сообщили, что осознают ошибку с намерением инвестировать в чемпионат европейских топ-клубов.

JP Morgan признал ошибку с созданием Суперлиги

Сообщалось, что JP Morgan предоставит банкам стартовый капитал в размере 3,25 млрд долларов.

"Очевидно, мы неверно оценили, как эта сделка будет воспринята широким футбольным сообществом и её будущее влияние. Мы извлечём урок из этого", — приводит журналист Пол Келсо заявление JP Morgan.

19 апреля "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан" и "Ювентус" объявили о создании проекта. После жёсткой реакции УЕФА, правительственных организаций и болельщиков из проекта вышли все английские клубы.

Позже их примеру последовали другие команды. На данный момент о своей поддержке Суперлиги заявили только "Реал" и "Ювентус".

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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