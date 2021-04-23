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Большунов и Жеребятева поженились без пышной церемонии

Спорт

Лыжник Александр Большунов и лыжница Анна Жеребьятева поженились. Невеста опубликовала в Instagram фотографию около ЗАГСа со свидетельством о браке.

Большунов и Жеребятева поженились без пышной церемонии

"Мистер и миссис", — подписала Жеребятьева фото.

Расписались Большунов и Жеребятьева без пышной церемонии. Само празднование состоится в субботу, 24 апреля.

Ранее сообщалось, что Жеребятьева решила завершить спортивную карьеру, чтобы всё своё время уделить семье. 24-летняя лыжница не выступала в предыдущем сезоне и готовилась к свадьбе. По её словам, Александр не принимал никакого участия в подготовке.

Большунов в это время удачно выступал на лыжне. Россиянин впервые в карьере завоевал золото чемпионата мира, выиграв скиатлон. Также он во второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира и выиграл "Тур де Ски".

После завершения сезона Большунов заявил, что потратит все призовые на приобретение тредбана — специального тренажёра для лыжников. С его помощью он надеется улучшить результаты и навязать конкуренцию норвежцам на Олимпийских играх в Пекине.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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