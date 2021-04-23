Французская федерация дисквалифицировала футболистов за интимное видео

Федерация футбола Франции (FFF) приняла решение о дисквалификации защитника "Арсенала" Вильяма Салиба и нападающего "Брайтона" Ульрика Энеме-Элла. Оба игрока не смогут на протяжении месяца выступать за сборные Франции, сообщает Le Parisien.

Таким образом FFF отреагировала на скандал с интимным видео. Более трёх лет назад Салиба в расположении юниорской сборной Франции вёл прямую трансляцию в соцсетях. В один момент он повернул камеру на Энеме-Элла, который занимался мастубацией.

Ролик попал в Сеть и вызвал большой скандал во французском футболе. В последний раз Салиба и Энеме-Элла вызывались в сборную Франции в 2019 году.

Кроме запрета на выступление за сборные, футболисты наказаны не были. Они смогут выступать за свои команды.