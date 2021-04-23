Российские лыжники начнут подготовку к Олимпиаде в мае

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о планах подготовки к олимпийскому сезону. Первые гонки Кубка мира состоятся в конце ноября, а Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

По словам Вяльбе, лыжники начнут подготовку к сезону в мае. Ранее ФЛГР включила в состав сборной России 39 спортсменов, которые традиционно были разделены на четыре группы. Лыжники будут готовиться в разных местах.

"В мае уже все поедут на первые централизованные сборы, но не у всех спортсменов они будут на лыжах. Так, группа Юрия Бородавко традиционно едет в Крым. Но есть и те, кто сразу поедут на лыжах кататься. В разные места спортсмены отправятся, всё как обычно", — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Ранее "Правда.Ру" публиковала полный состав сборной России по лыжным гонкам на олимпийский сезон.