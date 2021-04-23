"Зенит" хочет купить 21-летнего воспитанника "Спартака" из "Ростова"

Защитник "Ростова" Николай Поярков может продолжить карьеру в "Зените". Питерцы подыскивают игрока на левый фланг обороны и рассматривают кандидатуру 21-летнего воспитанника "Спартака".
По сведениям "Чемпионата", в ближайшее время "Зенит" сделает предложение "Ростову" по трансферу игрока.
Поярков занимался в академии "Спартака" на протяжении восьми лет. В 2017 году перешёл в "Локомотив", где выступал за молодёжный состав и фрам-клуб "Казанка".
"Ростов" купил футболиста за 300 тыс. евро. Сразу Поярков выступал в аренде за "Рубин", а в сезоне-2020/21 вернулся в ростовский клуб. В РПЛ на счету защитника 23 игры.
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