Овечкин получил травму в матче с "Айлендерс"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин получил повреждение в конце третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс". Площадку он покинул за 2 минуты 49 секунд до финальной сирены.

Больше на лёд российский хоккеист не вернулся. Овертайм Овечкин смотрел со скамейки запасных. Тренер "Кэпиталз" Питер Лавиолетт после игры заявил, что не знает характер повреждения капитана команды.

"Не знаю, в чём там дело. Просто знаю, что в это время он был недоступен для игры", — заявил Лавиолетт.

Матч завершился победой "Вашингтона" в серии буллитов (0:0 в игровое время, 2:1 в серии). Победный бросок нанёс нападающий Евгений Кузнецов.

"Вашингтон" лидирует в Восточном дивизионе (64 очка), следом идут "Питтсбург" (63) и "Айлендерс" (63). На четвёртом месте "Бостон" (60), у которого на два матча меньше.

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