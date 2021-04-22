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Второй источник сообщил о переносе матчей Евро-2020 из Дублина в Питер

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА принял принципиальное решение о переносе матчей Евро-2020 из Дублина. Три игры группового этапа пройдут в Санкт-Петербурге, а матч 1/8 финала, который был запланирован в Ирландии, примет Лондон, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

21 апреля о переносе матчей в Санкт-Петербург сообщал "Спорт-Экспресс". Окончательное решение УЕФА должен огласить во время заседания исполкома организации 23 апреля.

Таким образом, в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа Евро-2020 и четвертьфинал. Зрители смогут увидеть игры между Россией, Финляндией и Бельгией, а также матчи Польши, Словакии и Швеции.

Ранее стало известно, что Бильбао не смог гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями. Ожидается, что игры из этого города будут перенесены в Лондон.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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