УЕФА планирует исключить "Реал" и "Ювентус" из Лиги чемпионов

УЕФА планирует ввести жёсткие санкции против "Реала" и "Ювентуса" как зачинщиков несостоявшегося проекта Суперлиги. Оба клуба будут на один сезон отстранены от участия в Лиге чемпионов.
По сведениям AS и Gazzetta dello Sport, руководители УЕФА ждали от "Ювентуса" и "Реала" заявление о прекращении проекта, но их не последовало. Обсуждение вопроса с отстранением состоится 23 апреля во время заседания исполкома УЕФА.
Вместе с тем, не все члены исполкома согласны с отстранением "Реала" и "Ювентуса". В организации считают, что клубы смогут оспорить такое решение.
"Реал" на данный момент является лидером чемпионата Испании и с большой вероятностью попадёт в топ-4 по итогам сезона, что даёт право на выступление в Лиге чемпионов.
"Ювентус" занимает третье место в Серии А и ведёт борьбу за путёвку в Лигу чемпионов с "Аталантой", "Наполи" и "Лацио".
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