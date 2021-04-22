УЕФА планирует исключить "Реал" и "Ювентус" из Лиги чемпионов

УЕФА планирует ввести жёсткие санкции против "Реала" и "Ювентуса" как зачинщиков несостоявшегося проекта Суперлиги. Оба клуба будут на один сезон отстранены от участия в Лиге чемпионов.

По сведениям AS и Gazzetta dello Sport, руководители УЕФА ждали от "Ювентуса" и "Реала" заявление о прекращении проекта, но их не последовало. Обсуждение вопроса с отстранением состоится 23 апреля во время заседания исполкома УЕФА.

Вместе с тем, не все члены исполкома согласны с отстранением "Реала" и "Ювентуса". В организации считают, что клубы смогут оспорить такое решение.

"Реал" на данный момент является лидером чемпионата Испании и с большой вероятностью попадёт в топ-4 по итогам сезона, что даёт право на выступление в Лиге чемпионов.

"Ювентус" занимает третье место в Серии А и ведёт борьбу за путёвку в Лигу чемпионов с "Аталантой", "Наполи" и "Лацио".