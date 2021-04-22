Главный тренер "МЮ" повздорил с протестующими фанатами клуба

Фанаты "Манчестер Юнайтед", которые на протяжении дня протестуют у тренировочной базы клуба, вызвали на разговор главного тренера команды Оле Гуннара Сульшера. Спустя несколько часов норвежец вышел к болельщикам.

Фанаты спросили Сульшера о том, почему сейчас он поддерживает семью Глейзеров, которые владеют клубом. В 2005 году, когда норвежец был футболистом "МЮ", он участвовал в акции против покупки клубов американцами.

Сульшер ответил, что владелец клуба Джоэл Глейзер любит "Манчестер Юнайтед" и делает всё для его развития. Фанаты ответили, что американский бизнесмен любит только деньги.

Фанаты "МЮ" утром собрались у базы клуба и заблокировали вход. Акция протеста состоялась после того, как клуб заявил об участии в проекте Суперлиги. Выход клуба из чемпионата и извинения Глейзера не снизили недовольства болельщиков — они требуют ухода американцев из команды.