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Главный тренер "МЮ" повздорил с протестующими фанатами клуба

Спорт » Командные виды » Футбол

Фанаты "Манчестер Юнайтед", которые на протяжении дня протестуют у тренировочной базы клуба, вызвали на разговор главного тренера команды Оле Гуннара Сульшера. Спустя несколько часов норвежец вышел к болельщикам.

Главный тренер "МЮ" повздорил с протестующими фанатами клуба

Фанаты спросили Сульшера о том, почему сейчас он поддерживает семью Глейзеров, которые владеют клубом. В 2005 году, когда норвежец был футболистом "МЮ", он участвовал в акции против покупки клубов американцами.

Сульшер ответил, что владелец клуба Джоэл Глейзер любит "Манчестер Юнайтед" и делает всё для его развития. Фанаты ответили, что американский бизнесмен любит только деньги.

Фанаты "МЮ" утром собрались у базы клуба и заблокировали вход. Акция протеста состоялась после того, как клуб заявил об участии в проекте Суперлиги. Выход клуба из чемпионата и извинения Глейзера не снизили недовольства болельщиков — они требуют ухода американцев из команды.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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