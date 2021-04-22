Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец в разговоре с "Правдой.Ру" оценил шансы "Локомотива" и "Крыльев Советов" выиграть Кубок России.

Железнодорожники во вторник победили в полуфинале Кубка ЦСКА (3:0), одержав десятую победу подряд. Лидер ФНЛ из Самары победил на выезде "Ахмат" (0:0, 4:1 по пенальти). Финальный матч состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

"Я могу сказать, что кубковые матчи малопредсказуемые вне зависимости от уровня команд. Да, сегодня "Локомотив" имеет преимущества перед "Крыльями Советов". Команда из ФНЛ. Мне кажется, что есть все основания сделать вполне логические прогнозы в пользу "Локомотива". Но я позволю себе предположить, что им будет нелегко.

Основа команды "Крыльев Советов" — это команда "Чертаново", за которую я в течение, наверное, трех лет наблюдал в ее развитии на Кипре в кубке ФНЛ. Должен сказать, что там есть достаточно хороший уровень игроков. Это очень сплоченная команда, организованная. Думаю, что победа даже по пенальти с "Ахматом" говорит о том, что у нее есть достаточный потенциал для того, чтобы не быть мальчиками для битья, а командой, которая в состоянии доставить проблемы обороне соперника и вполне реальные шансы на победу", — заявил Бышовец.