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РФС наказал Тедеско по итогам матча с "Уфой"

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско оштрафован за поведение в матче против "Уфы". Игра состоялась в 26-м туре и завершилась победой уфимской команды со счётом 3:0.

РФС наказал Тедеско по итогам матча с "Уфой"

По словам главы контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца, Тедеско оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

По итогам матча "Краснодар" — "Зенит" хозяева встречи получили штраф в размере 190 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента и необеспечение безопасности на стадионе. За подобные нарушения питерский клуб оштрафован на 70 тыс. рублей.

"Локомотив" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные лозунги фанатов в матче с "Ростовом". Ещё 100 тыс. рублей железнодорожники заплатят за нарушение санитарного регламента. Донской клуб оштрафован на 45 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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