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МОК запретил спортсменам на Олимпиаде поддерживать BLM

Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение оставить правило 50 Олимпийской хартии без изменений. По этому пункту запрещено проводить демонстрации или политическую, религиозную, расовую пропаганду.

По сообщению пресс-службы МОК, организация провела опрос спортсменов по этому поводу. Более двух третей из них указали, что подобного рода акции во время соревнований неуместны. За нарушение правила к спортсмену могут быть применены санкции.

Таким образом, спортсмены не смогут участвовать в акциях в поддержку Black Lives Matter. В последнее время на спортивных мероприятиях проходят акции коленопреклонения в поддержку движения.
 
Летняя Олимпиада-2020 в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Игры пройдут без участия иностранных болельщиков.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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