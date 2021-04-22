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Спаллетти получил предложение возглавить "Спартак"

Спорт » Командные виды » Футбол

Итальянский тренер Лучано Спаллетти может возглавить "Спартак". 62-летний специалист получил предложение от красно-белых несколько месяцев назад, сообщает sportal.it.

Спаллетти получил предложение возглавить "Спартак"

Вместе с тем, у Спаллетти на руках есть предложение от "Наполи". Если команда не выйдет в Лигу чемпионов, то экс-тренер "Зенита" может сменить Дженнаро Гаттузо. Вероятно, ответа по "Спартаку" Спаллети не сможет дать раньше июня.

Карьера Спаллетти

Спаллетти начал тренерскую карьеру в "Эмполи", затем тренировал "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе" и "Анкону". Тренер приобрёл известность в "Роме", где работал с 2005 по 2009 год. С "волками" Лучано трижды становился вторым в Серии А, а также выиграл два Кубка Италии.

С декабря 2009 по март 2014 года Спаллети тренировал "Зенит". Итальянец привёл питерскую команду к двум чемпионским титулам, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.

После "Зенита" вернулся в "Рому", с которой снова стал вторым в чемпионате Италии. Затем два сезона проработал в "Интере", но успехов с командой не добился. С июня 2019 года остаётся безработынм.

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Лучано Спаллетти: лучшие моменты в "Зените"
Автор: Артём Пермяков
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