Эванс назвал игру Капризова восхитительной

Главный тренер "Миннесоты" Дин Эвасон заявил, что нападающий Кирилл Капризов проводит невероятный сезон. Российский форвард забросил 19-ю шайбу в первом для себя регулярном чемпионате.

Капризов установил рекорд команды среди новичков "Миннесоты" по количеству шайб. Предыдущее достижение принадлежало Мариану Габорику, который дебютировал за "Уайлд" в 2000 году.

"Капризов — особенный игрок. Сражается в каждом эпизоде. Не так много матчей, в которых Кирилл незаметен и уходит в тень. Я считаю, это восхитительное начало карьеры в НХЛ", — приводит пресс-служба лиги слова Эвасона.