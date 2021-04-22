УЕФА обещает дополнительные санкции для 12 клубов Суперлиги

Руководство УЕФА рассматривает возможность введения санкций против 12 клубов, которые ранее заявили о создании Суперлиги. По словам одного из вице-президентов организации, эти команды будут жить с позором.

"Мы обсудим возможные дополнительные санкции. Первым же стало то, что они будут жить с позором", — заявил вице-президент УЕФА.

19 апреля о создании Суперлиги объявили

"Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус".

Спустя два дня из Суперлиги вышли английские клубы, а также "Атлетико", "Интер" и "Милан". Организация заявила о приостановке чемпионата.