Стал известен первый участник плей-офф НХЛ

"Вегас Голден Найтс" одержал восьмую подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв "Сан-Хосе" (5:2). Команда первой обеспечила себе место в плей-офф Кубка Стэнли.
Отрыв "Вегаса" от пятого места составляет 24 очка. На выход из Западного дивизиона претендуют "Колорадо" и "Миннесота". На последнюю путёвку в плей-офф имеют шансы "Аризона", "Сент-Луис", "Сан-Хосе" и "Лос-Анджелес".
В первом и втором раундах Кубка Стэнли встретятся команды из одного дивизиона. После этого четыре чемпиона дивизионов будут заново посеяны согласно количеству очков и проведут полуфинальные серии.
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