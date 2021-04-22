Стал известен первый участник плей-офф НХЛ

"Вегас Голден Найтс" одержал восьмую подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв "Сан-Хосе" (5:2). Команда первой обеспечила себе место в плей-офф Кубка Стэнли.

Отрыв "Вегаса" от пятого места составляет 24 очка. На выход из Западного дивизиона претендуют "Колорадо" и "Миннесота". На последнюю путёвку в плей-офф имеют шансы "Аризона", "Сент-Луис", "Сан-Хосе" и "Лос-Анджелес".

В первом и втором раундах Кубка Стэнли встретятся команды из одного дивизиона. После этого четыре чемпиона дивизионов будут заново посеяны согласно количеству очков и проведут полуфинальные серии.