В среду, 21 апреля, состоялись первые матчи плей-офф Евролиги с участием ЦСКА и "Зенита". Российские команды одержали победы.
Армейцы выиграли первую половину матча с преимуществом в девять очков, но третью четверть уступили 11:22. В концовке ЦСКА доказал своё преимущество и довёл игру до разгрома.
Лучшим на площадке стал защитник "Фенербахче" Нандо Де Коло, который набрал 27 очков. В составе ЦСКА по 20 очков заработали Уилл Клайберн и Дэниел Хэккет.
Питерский клуб победил "Барселону" на выезде. Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий "Зенита" Кевин Пангос, который набрал 19 очков и сделал девять передач. В активе канадского баскетболиста победный бросок за 10 секунд до финальной сирены.
Вторые матчи в сериях пройдут 23 апреля в Москве и Барселоне.
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