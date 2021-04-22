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ЦСКА и "Зенит" с побед начали четвертьфинальные серии Евролиги

Спорт » Командные виды » Баскетбол

В среду, 21 апреля, состоялись первые матчи плей-офф Евролиги с участием ЦСКА и "Зенита". Российские команды одержали победы.

ЦСКА и "Зенит" с побед начали четвертьфинальные серии Евролиги

Армейцы выиграли первую половину матча с преимуществом в девять очков, но третью четверть уступили 11:22. В концовке ЦСКА доказал своё преимущество и довёл игру до разгрома.

Лучшим на площадке стал защитник "Фенербахче" Нандо Де Коло, который набрал 27 очков. В составе ЦСКА по 20 очков заработали Уилл Клайберн и Дэниел Хэккет.

  • ЦСКА - "Фенербахче" - 92:76 (28:23, 25:21, 11:22, 28:10).

Питерский клуб победил "Барселону" на выезде. Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий "Зенита" Кевин Пангос, который набрал 19 очков и сделал девять передач. В активе канадского баскетболиста победный бросок за 10 секунд до финальной сирены.

  • "Барселона" - "Зенит" - 74:76 (21:21, 13:27, 20:13, 20:15).

Вторые матчи в сериях пройдут 23 апреля в Москве и Барселоне.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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