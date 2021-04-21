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Итальянские лыжники будут тренироваться со сборной России

Спорт

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев сообщил, что в сборной России по лыжным гонкам в следующем сезоне появятся два итальянских лыжника. В группе Маркуса Крамера планируют тренироваться Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани.

Итальянские лыжники будут тренироваться со сборной России

"Катя Новикова, коллега из Италии, сообщает. Лыжники Пеллегрино и Де Фабиани собираются тренироваться со сборной России! В группе Крамера! Сейчас ждут добро от ФЛГР, интересно", — написал Губерниев в Telegram.

Пеллегрини — серебряный призёр Олимпиады-2018 в спринте. В этой же дисциплине он завоевал золото чемпионата мира-2017. Также на его счету 35 подиумов в спринтерских гонках в рамках Кубка мира. Дважды итальянец выиграл спринтерский зачёт турнира.

Де Фабиани выиграл бронзовую награду в командном спринте на чемпионате мира-2019 в Зефельде. В этой гонке он выступал вместе с Пеллегрини.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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