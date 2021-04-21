Болельщики "Шальке" забросали команду яйцами

Болельщики "Шальке" устроили акцию протеста после вылета команды из Бундеслиги. Клуб из Гельзенкирхена покинул высший дивизион впервые с 1991 года.

Фанаты встретили команду у стадиона и забросали игроков яйцами. Также звучали словесные оскорбления.

В "Шальке" выступили с заявлением о недопустимости подобных акций.

"Несмотря на всем понятное разочарование и гнев по поводу перехода во вторую бундеслигу, клуб никогда не смирится с тем, что физическая неприкосновенность его игроков и сотрудников оказывается под угрозой. Но именно это произошло прошлой ночью из-за действий отдельных лиц. Клуб самым решительным образом осуждает такое поведение", — говорится в заявлении на сайте "Шальке".