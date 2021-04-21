Экс-тренер "Спартака" рассказал, как у него украли часы за 800 тыс

Экс-тренер хоккейного "Спартака" и СКА Владимир Федосов подтвердил информацию о том, что у него украли часы в ночном клубе. Ранее сообщалось, что часы стоимостью 800 тыс. рублей у тренера "увели" рано утром двое мужчин.

Полиция нашла подозреваемых, но пока не нашла часы Федосова.

"У меня просто сняли часы. Примерно за 800 тысяч рублей, да. Преступников нашли, часы пока нет", — приводит "СЭ" слова тренера.

Федосов в прошедшем сезоне работал в тренерском штабе Олега Знарка в "Спартаке". Он ушёл из клуба после поражения красно-белых от ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина.