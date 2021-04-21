Панарин не будет вызван в сборную России на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России не будет вызывать нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина в состав команды на чемпионат мира-2021. По словам источника "РИА Новости", этого не произойдёт, даже если команда не выйдет в плей-офф Кубка Стэнли.
Панарин не примет участия в чемпионате мира по двум причинам — непростой сезон в НХЛ, а также ситуация из-за слов Андрея Назарова об участии хоккеиста в потасовке с девушками в Риге.
"Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю", — заявил собеседник агентства.
Чемпионат мира в Латвии состоится с 21 мая по 6 июня. В группе сборная России сыграет против Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.
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