Матчи Евро-2020 перенесут из Дублина в Санкт-Петербург

УЕФА до конца недели примет решение о переносе матчей Евро-2020 из Дублина. Ирландская столица не смогла предоставить гарантий того, что во время игр на стадионе будет хотя бы минимальное количество зрителей.

По сведениям "СЭ", вероятность переноса возросла после того, как глава РФС Александр Дюков стал членом исполкома УЕФА.

Таким образом, в Санкт-Петербурге могут состояться восемь матчей Евро-2020. УЕФА во время заседания конгресса организации отложил решение по городам Евро-2020 до 23 апреля.

Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге запланированы матчи группового этапа с участием сборных Бельгии, Финляндии и России, а также четвертьфинал.

12 июня, 22.00 — Бельгия — Россия.

16 июня, 16.00 — Финляндия — Россия.

21 июня, 22.00 — Финляндия — Бельгия.

2 июля, 19.00 — четвертьфинал.

Матчи Евро-2020 в Дублине

В Дублине на данный момент запланированы игры с участием команд Польши, Швеции и Словакии, а также матч 1/8 финала.

14 июня, 19.00 — Польша — Словакия.

18 июня, 16.00 — Швеция — Словакия.

23 июня, 19.00 — Швеция — Польша.

29 июня, 19.00 — матч 1/8 финала.