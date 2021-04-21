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Матчи Евро-2020 перенесут из Дублина в Санкт-Петербург

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА до конца недели примет решение о переносе матчей Евро-2020 из Дублина. Ирландская столица не смогла предоставить гарантий того, что во время игр на стадионе будет хотя бы минимальное количество зрителей.

Матчи Евро-2020 перенесут из Дублина в Санкт-Петербург

По сведениям "СЭ", вероятность переноса возросла после того, как глава РФС Александр Дюков стал членом исполкома УЕФА.

Таким образом, в Санкт-Петербурге могут состояться восемь матчей Евро-2020. УЕФА во время заседания конгресса организации отложил решение по городам Евро-2020 до 23 апреля.

Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге запланированы матчи группового этапа с участием сборных Бельгии, Финляндии и России, а также четвертьфинал.

  • 12 июня, 22.00 — Бельгия — Россия.
  • 16 июня, 16.00 — Финляндия — Россия.
  • 21 июня, 22.00 — Финляндия — Бельгия.
  • 2 июля, 19.00 — четвертьфинал.

Матчи Евро-2020 в Дублине

В Дублине на данный момент запланированы игры с участием команд Польши, Швеции и Словакии, а также матч 1/8 финала.

  • 14 июня, 19.00 — Польша — Словакия.
  • 18 июня, 16.00 — Швеция — Словакия.
  • 23 июня, 19.00 — Швеция — Польша.
  • 29 июня, 19.00 — матч 1/8 финала.

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Автор: Артём Пермяков
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