"Атлетико" и "Интер" официально вышли из Суперлиги

Испанский "Атлетико" и итальянский "Интер" официально заявили о том, что больше не принимают участие в Суперлиге. Ранее организаторы проекта объявили о его "приостановке".

В "Атлетико" сообщили, что в среду утром совет директоров принял решение прекратить участие в Суперлиге, а к проекту команда присоединилась только неделю назад.

"Основной состав и главный тренер поддержали решение руководства, понимая, что спортивные качества должны преобладать над любыми другими критериями", — говорится в заявлении "Атлетико".

С подобным заявлением выступил миланский клуб, который в своём решении указал на несогласие болельщиков с проектом.

"Интер" подтверждает, что клуб больше не участвует в проекте Суперлиги. Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт — инновации и инклюзивность были частью нашей ДНК с момента основания. Наше обязательство со всеми заинтересованными сторонами улучшать футбольную индустрию никогда не изменится", — говорится в заявлении "Интера".

Таким образом, официально о выходе из проекта Суперлиги пока не заявили только четыре клуба — "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Милан".