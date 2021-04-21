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Американский владелец "Ливерпуля" извинился перед фанатами за Суперлигу

Спорт » Командные виды » Футбол

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри выступил с обращением к болельщикам клуба по поводу ситуации вокруг участия команды в проекте Суперлиги. Основатель компании Fenway Sports Group, которой также принадлежит бейсбольный клуб "Бостон Ред Сокс", извинился перед фанатами.

Американский владелец "Ливерпуля" извинился перед фанатами за Суперлигу

О вступлении "Ливерпуля" в Суперлигу стало известно 19 апреля. Спустя два дня после жёсткой реакции УЕФА и болельщиков "красные" вместе с другими английскими командами вышли из проекта.

"Я хочу извиниться перед всеми болельщиками "Ливерпуля" за неудобства, которые принёс им за последние двое суток. Это очевидно, но всё же стоит сказать: проект Суперлиги был бы невозможен без поддержки фанатов. Мы вас услышали", — говорится в заявлении Генри.

Также владелец "Ливерпуля" принёс извинения главному тренеру команды Юргену Клоппу и футболистам. По его словам, они больше всех пострадали от ситуации.

"Надеюсь, вы осознаёте, что, даже ошибаясь, мы стараемся работать в интересах вашего клуба. В этом стремлении я вас подвёл. Я единственный, кто должен нести ответственность за весь негатив, который без какой-либо необходимости выплеснулся за последние несколько дней. Я никогда этого не забуду", — заявил Генри.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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