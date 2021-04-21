Сегодня станут известны финалисты Кубка России

В среду, 21 апреля, в Москве и Грозном состоятся два полуфинальных матча Кубка России.

В 16.00 на поле выйдут "Ахмат" и "Крылья Советов". Грозненский клуб уже обезопасил себя от вылета из РПЛ, поэтому может полностью сосредоточиться на борьбе за Кубок. Самарцы являются лидерами ФНЛ и, скорее всего, в следующем сезоне сыграют в "вышке".

В 19.00 начнётся игра "Локомотива" и ЦСКА. Московские клубы ведут борьбу за Лигу чемпионов в РПЛ и являются лучшими командами в Кубке. На счету железнодорожников восемь трофеев, в активе армейцев — семь титулов.

Обе игры в прямом эфире будут показаны на "Матч ТВ". Финал Кубка России состоится 12 мая.

Победитель турнира получит путёвку в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне. Если команда, выигравшая Кубок России, попадёт в Лигу чемпионов, то путёвку получит бронзовый призёр РПЛ.