В среду, 21 апреля, в Москве и Грозном состоятся два полуфинальных матча Кубка России.
В 16.00 на поле выйдут "Ахмат" и "Крылья Советов". Грозненский клуб уже обезопасил себя от вылета из РПЛ, поэтому может полностью сосредоточиться на борьбе за Кубок. Самарцы являются лидерами ФНЛ и, скорее всего, в следующем сезоне сыграют в "вышке".
В 19.00 начнётся игра "Локомотива" и ЦСКА. Московские клубы ведут борьбу за Лигу чемпионов в РПЛ и являются лучшими командами в Кубке. На счету железнодорожников восемь трофеев, в активе армейцев — семь титулов.
Обе игры в прямом эфире будут показаны на "Матч ТВ". Финал Кубка России состоится 12 мая.
Победитель турнира получит путёвку в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне. Если команда, выигравшая Кубок России, попадёт в Лигу чемпионов, то путёвку получит бронзовый призёр РПЛ.
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