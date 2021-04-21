Борис Джонсон отреагировал на закрытие Суперлиги

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поприветствовал решение английских клубов о выходе из проекта Суперлиги. Политик отметил, что таким образом был защищён футбол.

"Меня очень порадовало вчерашнее решение английских клубов. Это правильный шаг в отношении фанатов, футбола и всего процесса в целом. Мы должны и дальше защищать нашу национальную игру", — написал Джонсон в Twitter.

В ночь на 21 апреля стало известно о выходе из Суперлиги "Арсенала", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". После этого проект Суперлиги фактически перестал существовать.

Организация, в которой остались "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан", опубликовала обращение, в котором заявила о приостановке проекта. Суперлига продолжит работать над "реформированием" европейского футбола, но чемпионат в том виде, в котором предполагалось ранее проведен не будет.