"Спартак" тратит на зарплаты футболистов 2,85 млрд рублей

В понедельник, 20 апреля, в Сети появилась платёжная ведомость "Спартака". Telegram-канал BlackMirror опубликовал документ с цифрами по зарплате футболистов, тренеров и персонала клуба.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что зарплата главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско составляет 3 млн евро. Ещё 0,5 млн немецкий специалист получит, если красно-белые займут второе место в чемпионате.

При этом фонд оплаты труда 29 футболистов основного состава приблизительно равен 2,85 млрд рублей или 35,5 млн евро по курсу, указанному в документе. Контракты спортсменов составлены в рублях, евро и долларах.

Самый высокооплачиваемый футболист "Спартака" — полузащитник Роман Зобнин, который получает 3,5 млн евро за сезон, то есть десятую часть от всего фонда.

В тройку самых высокооплачиваемых входят защитники Самюэль Жиго (2,27 млн евро) и Илья Кутепов (2,3 млн евро).