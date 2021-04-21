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Футбольная Суперлига просуществовала двое суток

Спорт » Командные виды » Футбол

Проект футбольной Суперлиги для европейских топ-клубов просуществовал двое суток. В ночь на 19 апреля 12 команд объявили о создании собственного чемпионата, а в ночь на 21 апреля проект фактически перестал существовать.

Футбольная Суперлига просуществовала двое суток

Клубы Суперлиги хотели проводить турнир параллельно с Лигой чемпионов, чтобы заработать намного больше денег, чем может предложить УЕФА. Только за участие командам предлагалось 350 млн евро, что в три раза больше, чем зарабатывает победитель Лиги чемпионов.

Проект был негативно встречен УЕФА, ФИФА и другими футбольными организациями, которые пригрозили заговорщикам санкциями. Также своё участие не подтвердили клубы, которые не входили в топ-12. Последней каплей стали акции протеста болельщиков. Так, фанаты "Челси" заблокировали стадион клуба и едва не сорвали матч чемпионата Англии против "Брайтона".

О сомнениях бунтарей стало известно ещё в понедельник, а во вторник информация подтвердилась официально. Английские клубы — "Челси", "Тоттенхм", "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" — в полном составе объявили о выходе из проекта.

Позже появилось заявление Суперлиги, которая отметила, что существующая система европейского футбола не работает. Организация продолжит работать над проектом, но фактически старт чемпионата был провален.

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта, всегда имея в виду наши цели предложить болельщикам наилучший возможный опыт при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества", — говорится в сообщении Суперлиги.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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