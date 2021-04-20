Стало известно, какой канал покажет дерби "Спартак" - ЦСКА

Дерби между "Спартаком" и ЦСКА в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) будет показано на телеканале "Матч ТВ". Игра состоится в воскресенье, 25 апреля, и начнётся в 16.30 по московскому времени, сообщает пресс-служба канала.

"Спартак" и ЦСКА в рамках чемпионата России встречались 59 раз. 24 победы одержали армейцы, 21 — красно-белые. Ещё 14 раз была зафиксирована ничья.

"Спартак" идёт третьим в турнирной таблице РПЛ (47 очков), ЦСКА занимает пятое место (46 очков). Обе команды претендуют на путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.