Стало известно, какой канал покажет дерби "Спартак" - ЦСКА

Дерби между "Спартаком" и ЦСКА в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) будет показано на телеканале "Матч ТВ". Игра состоится в воскресенье, 25 апреля, и начнётся в 16.30 по московскому времени, сообщает пресс-служба канала.
"Спартак" и ЦСКА в рамках чемпионата России встречались 59 раз. 24 победы одержали армейцы, 21 — красно-белые. Ещё 14 раз была зафиксирована ничья.
"Спартак" идёт третьим в турнирной таблице РПЛ (47 очков), ЦСКА занимает пятое место (46 очков). Обе команды претендуют на путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.
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