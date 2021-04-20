АПЛ выступила с заявлением по ситуации с созданием Суперлиги

Английская премьер-лига (АПЛ) провела совещание по поводу создания Суперлиги для европейских клубов. В новом турнире собираются участвовать шесть английских команд — "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед".
В АПЛ отметили, что будут всеми силами противостоять созданию Суперлиги. 14 других клубов отвергли такую идею.
"14 клубов на собрании решительно и единогласно отвергли планы проведения соревнований.
Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать ей, а также привлечь к ответственности вовлеченных в это акционеров в соответствии со своими правилами", — говорится в сообщении.
Уточняется, что АПЛ будет сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы остановить планы по созданию турнира.
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