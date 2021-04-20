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Россияне завоевали 237 лицензий на Олимпиаду в Токио

Спорт

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, сколько лицензий для участия в Олимпийских играх. На соревнованиях в Токио выступят как минимум 237 спортсменов.

"На сегодняшний день нами завоевано 237 лицензий для выступления в Токио. В преддверии заседания оргкомитета, которое состоится в мае, нам необходимо сверить часы", — приводит ТАСС слова Матыцина.

Игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа. Россия на Олимпиаде будет выступать под флагом ОКР.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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