Россияне завоевали 237 лицензий на Олимпиаду в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, сколько лицензий для участия в Олимпийских играх. На соревнованиях в Токио выступят как минимум 237 спортсменов.

"На сегодняшний день нами завоевано 237 лицензий для выступления в Токио. В преддверии заседания оргкомитета, которое состоится в мае, нам необходимо сверить часы", — приводит ТАСС слова Матыцина.

Игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа. Россия на Олимпиаде будет выступать под флагом ОКР.