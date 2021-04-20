Один из английских клубов раздумал переходить в Суперлигу

Британские таблоиды сообщают, что один из английских не будет участвовать в Суперлиге. Решение в руководстве команды поменяли после того, как УЕФА и болельщики негативно восприняли новость о создании нового турнира.
По сведения The Times, объявление о выходе из проекта будет сделано в ближайшее время. По сведениям The Guardian, одной из команд может стать "Челси" или "Манчестер Сити".
Bild добавляет, что наибольшие сомнения возникли в "Ливерпуле". Болельщики клуба выступили с акцией протеста, в которой обвинили руководство в "убийстве футбола".
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