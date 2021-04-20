Президент ФФККР резко ответил на вопрос о карьере Загитовой

Глава Федерации фигурного катания (ФФККР) Александр Горшков заявил, что не может ничего сказать о будущем Алины Загитовой. В декабре она приостановила карьеру, после чего не выходила на лёд в официальных соревнованиях.

"Останется ли Загитова в сборной? Зачем я вам сейчас буду об этом рассказывать, если у нас исполком пройдёт только в середине мая?! Моё личное мнение? Господи, отстаньте от меня! При чём тут это?" — приводит "Спорт день за днём" слова Горшкова.

18-летняя спортсменка после того, как не выступала в прошлом сезоне, не может претендовать на подготовку со сборной России.