Президент ФФККР резко ответил на вопрос о карьере Загитовой

Глава Федерации фигурного катания (ФФККР) Александр Горшков заявил, что не может ничего сказать о будущем Алины Загитовой. В декабре она приостановила карьеру, после чего не выходила на лёд в официальных соревнованиях.
"Останется ли Загитова в сборной? Зачем я вам сейчас буду об этом рассказывать, если у нас исполком пройдёт только в середине мая?!
Моё личное мнение? Господи, отстаньте от меня! При чём тут это?" — приводит "Спорт день за днём" слова Горшкова.
18-летняя спортсменка после того, как не выступала в прошлом сезоне, не может претендовать на подготовку со сборной России.
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