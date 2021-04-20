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Футболисты украинского "Колоса" устроили пьяный дебош в поезде

Спорт » Командные виды » Футбол

В украинскую полицию поступило заявление на игроков футбольного "Колоса", которые устроили дебош в поезде, возвращаясь в Киев с матча против "Миная" (0:0). Инцидент произошёл 4 апреля.

Футболисты украинского "Колоса" устроили пьяный дебош в поезде

Футболисты устроили дебош после того, как выпили алкоголь. Девушка по имени Мария заявила, что Владимир Лысенко, Вадим Милько и Вячеслав Чурко пытались выломать дверь в её купе.

"Они орали там, веселились, мат-перемат… Заснуть было невозможно. Потом они стучали, стучали, стучали… А около двух часов ночи один из них просто выломал нашу дверь… Две девочки, которые были на нижней полке, пытались её удержать, а я звонила проводнице", — рассказала Мария "Обозревателю".

Проводница вызвала охрану, которая сопроводила девушек до Киева. В столице Украины футболистов ждала полиция.

"И знаете — полицейские не сделали ничего. Видя, что эти ребята мертвецки пьяны, им не сделали тест на алкоголь, не задержали до выяснения обстоятельств — просто отпустили", — сказала Мария.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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