УЕФА даст клубам Суперлиги шанс на исправление ошибки

Президент УЕФА Александер Чеферин обратился к клубам Суперлиги. Глава организации заявил, что клубы совершили ошибку, но у них есть время, чтобы её исправить.
Ранее 12 клубов заявили о создании Суперлиги, которая должна проходить параллельно с Лигой чемпионов. СМИ сообщали, что зачинщиками стали английские клубы.
"Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые скажут, что это жадность, другие — что это презрение, высокомерие по отношению к футбольной культуре… Но это неважно. Важно то, что ещё есть время изменить своё решение. Все делают ошибки. Английские болельщики заслуживают того, чтобы вы исправили свою ошибку", — сказал Чеферин на конгрессе УЕФА.
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