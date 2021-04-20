УЕФА даст клубам Суперлиги шанс на исправление ошибки

Президент УЕФА Александер Чеферин обратился к клубам Суперлиги. Глава организации заявил, что клубы совершили ошибку, но у них есть время, чтобы её исправить.

Ранее 12 клубов заявили о создании Суперлиги, которая должна проходить параллельно с Лигой чемпионов. СМИ сообщали, что зачинщиками стали английские клубы.

"Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые скажут, что это жадность, другие — что это презрение, высокомерие по отношению к футбольной культуре… Но это неважно. Важно то, что ещё есть время изменить своё решение. Все делают ошибки. Английские болельщики заслуживают того, чтобы вы исправили свою ошибку", — сказал Чеферин на конгрессе УЕФА.