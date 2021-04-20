Конгресс УЕФА почтил минутой молчания память Понедельника и Марадоны

Участники конгресса УЕФА, который проходит в швейцарском Монтрё, почтили минутой молчания память бывшего футболиста сборной СССР Виктора Понедельника и экс-игрока команды Аргентины Диего Марадоны.

Понедельник умер 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет. В составе сборной СССР он стал чемпионом Европы в 1960 году.

Марадона скончался в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.