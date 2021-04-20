Футбольный клуб "Ростов" обратился с заявлением по поводу судейства в российском чемпионате. Донская команда поддержала усилия главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца по реформированию системы работы рефери.

"Футбольный клуб "Ростов" выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жёсткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС.

ФК "Ростов" полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Рафаиловичем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов.

Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий — их нельзя исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим. Поэтому и доверяем", — говорится в заявлении "Ростова".