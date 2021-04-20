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Премьер-министр Греции раскритиковал создание Суперлиги

Спорт

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отреагировал на создание футбольной Суперлиги. Днём ранее 12 английских, испанских и итальянских клубов заявили о новом турнире, который будет проводиться с августа 2021 года параллельно с Лигой чемпионов.

Премьер-министр Греции раскритиковал создание Суперлиги

По словам Мицотакиса, создание закрытой лиги противоречит сути футбола. Премьер-министр считает, что фанаты не примут Суперлигу как турнир.

"Только неожиданные результаты делают футбол привлекательным для зрителей. Предложение богатых клубов создать закрытую лигу полностью противоречит сути самой игры, её истории. Уверен, болельщики не примут Суперлигу", — написал Мицотакис в Twitter.

Ранее против проведения Суперлиги выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал противостоять проекту.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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