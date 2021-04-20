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Косторная рассказала о реакции Тутберидзе на её возвращение

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что спокойно работает в группе Этери Тутберидзе после возвращения из академии Евгения Плющенко. По словам спортсменки, проблем с тренером у неё не было и до перехода.

"Собственно говоря, кроме своих "я хочу", наверное, проблем особо не было. То, что было — то было. После возвращения тренеры сказали мне: "Ну всё, идём работать дальше", — рассказала "Первому каналу" Косторная.

17-летняя чемпионка Европы отработала у Плющенко один неполный сезон. Фигуристка не смогла отобраться на чемпионат мира и покинула академию олимпийского чемпиона.

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Алена Косторная: Lovely – шоу Team Tutberidze в Москве
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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