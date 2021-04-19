"Тамбов" попросил включить клуб в Суперлигу

Футбольный клуб "Тамбов" с иронией отреагировал на сообщение о создании европейской Суперлиги. Ранее 12 топ-клубов из Англии, Испании и Италии объявили о новом турнире, который должен стартовать в августе 2021 года.

По идее организаторов, 20 клубов сыграют отдельно от Лиги чемпионов УЕФА. В Европейском футбольном союзе жёстко отреагировали, пообещав ввести санкции против 12 основателей Суперлиги.

"Тамбов" попросил Флорентино Переса, который был назначен президентом Суперлиги, включить клуб в состав участников.

"Уважаемый Флорентино Перес. Шансы "Тамбова" продолжить выступления в Российской премьер-лиге невысоки. Поэтому мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге", — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.