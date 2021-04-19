Футбольный клуб "Тамбов" с иронией отреагировал на сообщение о создании европейской Суперлиги. Ранее 12 топ-клубов из Англии, Испании и Италии объявили о новом турнире, который должен стартовать в августе 2021 года.
По идее организаторов, 20 клубов сыграют отдельно от Лиги чемпионов УЕФА. В Европейском футбольном союзе жёстко отреагировали, пообещав ввести санкции против 12 основателей Суперлиги.
"Тамбов" попросил Флорентино Переса, который был назначен президентом Суперлиги, включить клуб в состав участников.
"Уважаемый Флорентино Перес. Шансы "Тамбова" продолжить выступления в Российской премьер-лиге невысоки. Поэтому мы готовы рассмотреть предложение о выступлении в Суперлиге", — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.
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