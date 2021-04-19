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УЕФА окончательно определится с городами Евро-2020 до 23 апреля

Спорт » Командные виды » Футбол

Исполком УЕФА поручил администрации организации до пятницы, 23 апреля, разобраться с окончательным списком городов, которые примут матчи Евро-2020. На данный момент Бильбао, Дублин и Мюнхен не подтвердили допуск зрителей на трибуны во время турнира.

"Исполком поручил администрации УЕФА подготовить конкретные предложения, с тем чтобы принять окончательное решение на видеоконференции в ближайшую пятницу, 23 апреля 2021 года", - приводит пресс-служба УЕФА заявление исполкома.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 вместо Бильбао может принять Севилья. Игры из Дублина и Мюнхена могут перенести в города, которые уже принимают матчи чемпионата Европы.

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Автор: Артём Пермяков
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