Стивен Фрай: "Жадность Суперлиги объединила всю Европу"

Британский актёр и драматург Стивен Фрай заявил, что идея создания футбольной Суперлиги сделала то, что не смог ни один политик, а именно — объединила всю Европу. По его мнению, 12 топ-клубов, которые выступили основателями турнира, никто не понял и не поддержал.

"Шесть (английских) футбольных клубов добились того, чего не смог сделать во время раскола и вражды ни один политик. Они объединили всю разделенную нацию, и даже всю Европу — все объединились в отвращении к подобной жадности и глупости", — написал Фрай в Twitter.

Ранее о создании Суперлиги объявили "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан".