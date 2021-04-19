УЕФА предупреждает: футболисты Суперлиги не будут играть за сборные

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация запретит футболистам, которые будут выступать в Суперлиге, играть за национальные сборные. Ранее УЕФА жёстко осудила сообщение о создании нового турнира, основателями которого стали 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании.
"Футболисты из такой закрытой лиги не смогут выступать на чемпионатах мира и Европы. Им будет запрещено участвовать в играх за национальные сборные", — заявил Чеферин на видеоконференции.
О создании Суперлиги объявили "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Ювентус", "Интер" и "Милан".
К ним должны присоединиться ещё три клуба. Также пять мест в Суперлиге ежегодно будут получать команды, показавшие хорошие результаты.
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