Болельщики "Ливерпуля" устроили акцию протеста из-за Суперлиги

Фанаты "Ливерпуля" проводят акцию протеста против участия клуба в Суперлиге. Ранее "красные" подтвердили своё согласие стать одним из основателей турнира.

Фанаты у домашнего стадиона вывесили несколько плакатов негативного содержания.

"Позор вам! "Ливерпуль" умер, 1982 — 2021". "Фанаты "Ливерпуля" против европейской Суперлиги".

Ранее болельщики клуба разместили заявление в котором указали, что создатели Суперлиги не посоветовались с фанатами, которые являются частью игры.

"Суперлига игнорировала мнение фанатов, устроив жадную погоню за деньгами. Футбол наш, а не их. И "Ливерпуль" наш, а не их", — говорится в заявлении.

"Ливерпуль" — один из самых титулованных клубов Европы. "Красные" шесть раз выигрывали Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, а также трижды становились обладателями Кубка УЕФА.