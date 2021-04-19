Болельщики "Ливерпуля" устроили акцию протеста из-за Суперлиги

Фанаты "Ливерпуля" проводят акцию протеста против участия клуба в Суперлиге. Ранее "красные" подтвердили своё согласие стать одним из основателей турнира.
Фанаты у домашнего стадиона вывесили несколько плакатов негативного содержания.
"Позор вам! "Ливерпуль" умер, 1982 — 2021".
"Фанаты "Ливерпуля" против европейской Суперлиги".
Ранее болельщики клуба разместили заявление в котором указали, что создатели Суперлиги не посоветовались с фанатами, которые являются частью игры.
"Суперлига игнорировала мнение фанатов, устроив жадную погоню за деньгами. Футбол наш, а не их. И "Ливерпуль" наш, а не их", — говорится в заявлении.
"Ливерпуль" — один из самых титулованных клубов Европы. "Красные" шесть раз выигрывали Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, а также трижды становились обладателями Кубка УЕФА.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Примадонна после празднования своего дня рождения просто утопает в цветах. Один из букетов особенно заинтересовал Максима Галкина. Юморист признал, что его букет не идёт ни в какое сравнение с тем цветочным чудом, от которого все в его семье обомлели.