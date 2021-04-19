Арбитр Вилков пожизненно отстранён от футбола

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Михаил Вилков больше не будет работать на матчах в российском футболе. По его словам, рефери допускает серьёзные и резонансные ошибки, несмотря на свой опыт и профессионализм.

"Жёсткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи", — приводит "РИА Новости" слова Хачатурянца.

В прошлом году Вилков был отстранён на девять матчей, но затем вернулся к работе. Хачатурянц отметил, что судья полностью утратил доверие.

"Очень надеюсь, что это будет сигналом для всех остальных арбитров. Не знаю, что ещё нужно будет делать, какие ещё посылы давать судьям, чтобы они окончательно осознали, что нам нужны их профессиональные качества, а не игры вокруг игры", — заявил глава департамента судейства.

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