Серия А созвала внеочередное заседание из-за создания Суперлиги

Итальянская Серия А проведёт срочное заседание клубов на фоне объявления о создании европейской Суперлиги. В организации хотят услышать позиции команд по этому поводу.

По сведениям Corriere dello Sport, в Серии А считают, что участие "Ювентуса", "Интера" и "Милана" в Суперлиге нанесёт ущерб чемпионату Италии. В частности, могут значительно снизиться доходы итальянских клубов от продажи телевизионных прав.

Кроме "Юве" и миланских клубов, участие в Суперлиге предложено "Роме". Римский клуб пока взял паузу и никак не отреагировал на такую идею.

Также сообщается, что "Аталанта", "Верона" и "Кальяри" выступили за немедленное исключение заговорщиков из Серии А.