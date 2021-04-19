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Серия А созвала внеочередное заседание из-за создания Суперлиги

Спорт » Командные виды » Футбол

Итальянская Серия А проведёт срочное заседание клубов на фоне объявления о создании европейской Суперлиги. В организации хотят услышать позиции команд по этому поводу.

По сведениям Corriere dello Sport, в Серии А считают, что участие "Ювентуса", "Интера" и "Милана" в Суперлиге нанесёт ущерб чемпионату Италии. В частности, могут значительно снизиться доходы итальянских клубов от продажи телевизионных прав.

Кроме "Юве" и миланских клубов, участие в Суперлиге предложено "Роме". Римский клуб пока взял паузу и никак не отреагировал на такую идею.

Также сообщается, что "Аталанта", "Верона" и "Кальяри" выступили за немедленное исключение заговорщиков из Серии А.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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