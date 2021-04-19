"Тоттенхэм" после вступления в Суперлигу уволил Моуринью

"Тоттенхэм" разорвал контракт с португальским тренером Жозе Моуринью. Вместе с ним команду покинут Нуну Сантуш, Карлос Лалин, Джованни Серра и Жоао Сакраменто, входившие в тренерский штаб, сообщает пресс-служба "шпор".
Президент клуба Дэниэл Леви поблагодарил Моуринью за совместную работу, но заявил, что всё получилось не так, как он этого ожидал. Португалец возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года, но так и не смог завоевать трофеев с командой.
В этом сезоне "шпоры" занимают седьмое место в английской премьер-лиге. Контракт Моуринью был рассчитан до июня 2023 года.
Ранее "Тоттенхэм" заявил о вступлении в европейскую Суперлигу, аналог Лиги чемпионов с постоянными 12 участниками. Вероятно, команда не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, несмотря на позицию в чемпионате Англии.
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