"Тоттенхэм" после вступления в Суперлигу уволил Моуринью

"Тоттенхэм" разорвал контракт с португальским тренером Жозе Моуринью. Вместе с ним команду покинут Нуну Сантуш, Карлос Лалин, Джованни Серра и Жоао Сакраменто, входившие в тренерский штаб, сообщает пресс-служба "шпор".

Президент клуба Дэниэл Леви поблагодарил Моуринью за совместную работу, но заявил, что всё получилось не так, как он этого ожидал. Португалец возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года, но так и не смог завоевать трофеев с командой.

В этом сезоне "шпоры" занимают седьмое место в английской премьер-лиге. Контракт Моуринью был рассчитан до июня 2023 года.

Ранее "Тоттенхэм" заявил о вступлении в европейскую Суперлигу, аналог Лиги чемпионов с постоянными 12 участниками. Вероятно, команда не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, несмотря на позицию в чемпионате Англии.