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Фетисов: "Может быть, какой-то смысл в Суперлиге и есть"

Спорт » Командные виды » Футбол

Первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов в разговоре с "Правдой.Ру" оценил информацию о создании футбольной Суперлиги в составе 12 участников.

Фетисов: "Может быть, какой-то смысл в Суперлиге и есть"

Ранее топ-клубы из Англии, Испании и Италии объявили о скором старте турнира, который будет конкурировать с Лигой чемпионов УЕФА. Международные футбольные организации, а также национальные федерации осудили создание турнира.

По словам Фетисова, примеры успешных закрытых турниров есть в Северной Америке, где много лет существуют НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ и футбольная МЛС.

"Да, есть аналоги в Северной Америке профессиональных лиг, которые никакого отношения не имеют ни к Федерации, ни к каким-то другим структурам, взаимодействуют с международными организациями, договорами, возможностями участия в чемпионатах мира, олимпийских играх. А все остальное — это их бизнес, они развивают хоккей, футбол, баскетбол, бейсбол. Аналоги есть уже.

Разноуровневый футбол никому не приносит столько удовлетворения, сколько должно было быть. Очень сильные клубы в испанской лиге, в английской. А есть просто статисты. Может быть, какой-то смысл в этом и есть. Если клубы, которые самые богатые, стремятся, значит, наверное, они просчитали все риски и всю выгоду", — заявил Фетисов.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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