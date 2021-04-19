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УЕФА одобрил новый формат Лиги чемпионов

Спорт » Командные виды » Футбол

Исполком УЕФА принял положительное решение по реформе Лиги чемпионов. С сезона-2024/25 турнир будет разыгран в новом формате.

УЕФА одобрил новый формат Лиги чемпионов

Ожидается, что в новой Лиге чемпионов примут участие 36 клубов вместо 32. При этом четыре команды получат приглашения, если не пробьются в турнир через национальный чемпионат.

36 клубов на первом этапе будут сведены в одну турнирную таблицу. Каждая команда сыграет с десятью другими, дома и на выезде, по "швейцарской" системе. По итогам турнира в 1/8 финала выйдут первые восемь команд. Клубы, которые займут места с 9 по 24, выйдут в предварительный раунд.

Заседание Исполкома УЕФА проходило на фоне ситуации с созданием Суперлиги. 12 клубов, среди которых "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Интер" и "Милан" договорились о новом турнире и не будут участвовать в Лиге чемпионов. Ожидается, что Суперлига стартует уже в августе 2021 года.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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