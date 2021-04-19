Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase подтвердил спонсирование созданного 12 европейскими футбольными клубами Суперлиги. Спонсор инвестирует в турнир на первоначальном этапе 4-6 млрд долларов, сообщает Reuters.
Ранее стало известно о создании турнира, в котором будут участвовать "Атлетико", "Барселона", "Реал", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал", "Милан", "Интер" и "Ювентус". Ещё три клуба-организатора станут известны позже, а пять путёвок получат команды из квалификации.
Ожидается, что турнир стартует в августе 2021 года. Команды сыграют в двух группах по десять, после чего по четыре лучшие выйдут в плей-офф.
Ранее об отказе от участия в турнире объявила дортмунсдкая "Боруссия". Также стало известно, что Суперлига предлагала путёвку "Зениту", но не получила ответа.
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